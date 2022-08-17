Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencisi , Suriye Uyruklu Khaled Fteine , sosyal medyada tepki çeken paylaşımı sonrasında Mersin Göç İdaresi Müdürlüğü tafaından sınır dışı edildi.

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencisi , Suriye Uyruklu Khaled Fteine sınır dışı edildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı tehdit içerikli paylaşım nedeniyle büyük tepki çeken Khaled sınır dışı edildi.

@halitfteine isimli Twitter hesabından ‘’ Türkiye henüz devrimcilerin kim olduğunu anlamadı , ancak Suriye’nin kurtarılan kuzeyi , Türkiye’nin devrimcilerin kim olduğunu bilmesini sağlamak için mesajın tamamını iletti. Durun devrimciler Allah yeter ’’ şeklinde yaptığı paylaşım sonrası Suriye uyruklu Khaled Fteine hakkında yapılan çalışma sonucunda TCK-216 (Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama) maddesi kapsamında Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan işlemlerin ardından sınır dışı işlemleri yapılmak üzre Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.Mersin Göç İdaresi Müdürlüğü Khaled Fteine'yi sınır dışı etti.



