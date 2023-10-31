İletişim fakültesi öğrencilerine yönelik en köklü yarışmalardan biri olan ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile özel bir vakfın ortak girişimiyle düzenlenen Genç İletişimciler Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 33. kez gerçekleştirilen yarışmada Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, gurur verici bir başarıya imza attı.

32 üniversitenin iletişim fakültelerinden öğrencilerin projeleriyle katıldığı yarışmada MEÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Hamit Erdem, Baver Kaya, Abdülkader Mohammed Ahmed ve Onur Boran Bulut’un “Ben De Varım” adlı projeleri, ‘Görsel Dal Televizyon Haberi‘ kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Önceki yıllarda elde edilmiş başarılara bir yenisinin eklenmesi dolayısıyla büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu, öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Öğrencilere birincilik ödülü getiren ve Doç. Dr. Recep Ünal’ın danışmanlığında yürüttükleri projelerinde Mersin’in Gülnar ilçesinde yaşayan ve DMD kas hastası olan yazar Harun Tınas’ın hayat hikayesini konu edinmişti.