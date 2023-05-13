Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 27 - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 17. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi'den ödülle döndü.

Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı doktora öğrencisi Uzm. Hem. Hasan Şeren'in, “Yoğun Bakım Ünitesinde COVID-19 Tanısıyla Yatan Hastaların Yakınlarının Gereksinimlerinin Belirlenmesi” başlıklı çalışmaları “Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü”ne layık görüldü.

Öğretim üyesi Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş ve lisansüstü öğrencisi Uzm. Hem. Hasan Şeren elde ettikleri bu başarıyla Mersin Üniversitesini temsil etmiş oldular.