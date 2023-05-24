Dünyadaki üniversiteleri belirli kriterlere göre gözden geçirip puan vererek değerlendirmeye tabi tutan Center for World University Rankings (CWUR) sıralamasında Mersin Üniversitesi, 20.531 üniversitenin sıralandığı Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 1065. sırada yer aldı.

Mersin Üniversitesi, listede ilk 2000’e giren Türkiye’deki 55 üniversite arasında yapılan değerlendirmede ise 15. sırada yer alma başarısını gösterdi.

Mersin Üniversitesi’nin elde ettiği başarı ile ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, “Üniversitemizin hem dünyada hem de ülkemizde en iyi üniversiteler arasında yer almasından dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Mersin Üniversitesi olarak, nitelikli ve güçlü araştırmacılara ev sahipliği yapan, ülkemiz ve dünyanın kalkınmasına katkı sunan, eğitimde bir cazibe merkezi haline gelen “Dünya Üniversitesi” olma hedefimizde kararlıyız. Üniversite olarak elde ettiğimiz bu başarıdaki özverili çalışmalarından dolayı, akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.