Konya’da metruk kerpiç evde çıkan yangın bitişiğinde bulunan evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeniyol Sokak üzerinde bulunan tek katlı metruk kerpiç evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan kerpiç evler arasında bulunan metruk evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binada çıkan yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.