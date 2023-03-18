Eskişehir’de eski bina ve gecekonduların bulunduğu mahallede, yıkılmaya yüz tutan metruk evler tehlike saçıyor.

Fatih Mahallesi’nde boş halde bırakılan çok sayıda gecekondu ve bina yıkılmaya yüz tutmuş halde tehlike saçıyor. Mahallede bulunan yamuk ve dökülmüş metruk binalar ise mahallede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Terk edilmiş vaziyette duran eski kerpiç metruk evlerin kötü alışkanlığı olan gençler tarafından da sıklıkla kullanılması nedeniyle bölge sakinleri ve vatandaşlar huzursuz oluyor. Mahalle sakinleri, bu konuda yetkililerden yardım bekliyor.