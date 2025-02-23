Eskişehir’de metruk bir binanın içinde yer alan kedi evleri görenler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Tepebaşı Mahallesi Cidde Sokak üzerinde yer alan tek katlı binanın, terk edilmiş görüntüsü ve bakımsızlığı nedeniyle çevredeki vatandaşlar tarafından tedirginliğe neden olduğu görüldü. Cadde tarafına bakan penceresi kırılmış halde duran bina içerisinde ise, kartonlardan yapılmış kedi evlerinin konumlandığı tespit edildi. Kedi evlerini kim ya da kimlerin yerleştirdiği bilinmezken, Tepebaşı Belediyesi temizlik görevlilerinden biri tarafından verilen bilgiye göre, kedilerin bakımının yakınlardaki yaşlı bir vatandaş tarafından üstlenildiği aktarıldı.