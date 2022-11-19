Zonguldak’ta Dilaver Mahallesinde metruk bir binada kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan ateş ekipleri harekete geçirdi.

Zonguldak’ta Dilaver Mahallesinde metruk bir binada kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan ateş ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Dilaver Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler metruk bir binada ateş yaktı. Dumanların yükselmesinin ardından olay yerme itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.