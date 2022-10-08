Erzincan’da metruk bir binanın bodrumuna düşen ve oradan çıkamayan köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Erzincan’da metruk bir binanın bodrumuna düşen ve oradan çıkamayan köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Erzincan Merkez Barbaros Mahallesinde bulunan metruk bir binanın bodrum katına düşen ve oradan çıkamayan köpeği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erlerinden birisi bodruma inerek yukarı da bekleyen diğer arkadaşına köpeği kucaklayarak verdi. Yukarı da bekleyen itfaiye de köpeği tutarak dışarıya çıkmasını sağladı. Özgürlüğüne kavuşan köpek koşarak olay yerinden uzaklaşırken çevrede ki vatandaşlar itfaiyenin duyarlı davranışından ötürü teşekkür ettiler.