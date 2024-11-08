Bilecik’te bir metruk binayı mesken tutan kimliği belirsiz kişiler ısınmak için yaktıkları sobadan yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Hacı Hasan Sokak üzerinde bulunan bir metruk binadan dumanların çıktığı gören mahalle sakinleri durumu hemen 112’ye arayarak haber verdi. Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Kimliği belirsiz kişiler ısınmak için yaktıkları sobadan yangının çıktığı öğrenilirken, mahalle sakinler metruk binaları polis tarafından devamlı kontrol edilmesini istedi.

Öte yandan kimliği belirsiz kişilerin metruk binaya kırdıkları camdan girdiği ve adeta içerisini eve çevirdikleri görüldü.