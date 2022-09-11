Yangını gören vatandaşların durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri 3 araçla yangına müdahale etti. Polis çevrede güvenlik tedbiri alıp yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alabildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı semtinde Kavak Cami arkasında bulunan metruk binanın çatısında çıkan yangın mahallede korkulu dakikalar yaşattı.

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

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