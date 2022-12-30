Adana’nın Kozan ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Adana’nın Kozan ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Taş Mahallesi Varan Sokak’ta kullanılmayan ahşap bir binada bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çevre evlere sıçramadan müdahale ederek kontrol altına aldı. Yanan evin eski ve kullanılmadığı belirtilirken mahalle sakinleri de panik yaşadı. Olay yerine gelen polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.