Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yan yana iki tarihi metruk ev alevlere teslim oldu. Yanan metruk evde 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yan yana iki tarihi metruk ev alevlere teslim oldu. Yanan metruk evde 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Sabaha karşı Cemaliye Mahallesi Şehit Astsubay Arif Çekiççioğlu Sokak’ta bulunan 150 yıllık geçmişe sahip yan yana iki metruk evde yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın iki binayı da etkisi altına aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Kimlikleri tespit edilecek

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saat sonra tamamen söndürüldü. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından iki kişinin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen 2 kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Balkan evi olacaktı

Balkan Evi yapılması planlanan tarihi binanın, birkaç ay önce kimliği belirsiz şahısların mesken tutması nedeniyle belediye tarafından çevresine galvaniz çekilerek kapatılmıştı.

Olay yerinde konuşan Cemaliye sakini Hasan Eker, “Bu binanın durumu çok kötüydü. Belediyeye daha önce burayı kapatın diye söylemiştik. Belediyemiz kapattı, güzel önlemini aldı ama bunların kolayı bulunmuyor. Sonuç olarak da bu üzücü olay ortaya çıktı” diye konuştu.