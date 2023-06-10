Akdeniz Belediyesi uzman psikologlarının ücretsiz uyguladığı, ilkokul yaşına gelen çocukların eğitim öğretim hayatına hazır olup olmadığını ölçen ’Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’ sayesinde 2 bin çocuğa ve ebeveynlerine ulaşıldı.

Çocukların, içinde bulundukları yaş dönemine uygun şekilde zihinsel ve bilişsel gelişim özelliği gösterip göstermediğini belirlemek, gelişim geriliği olup olmadığını taramak amacıyla daha önce ’Denver-II Gelişimsel Tarama Testi’ uygulayan uzmanlar, okul öncesi çocuklar için başlattığı ’Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’ni de uygulamaya devam ediyor.

Ücretsiz uygulanan test sayesinde 2 bin çocuk ve ebeveyne ulaşıldı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı uzman psikologlar Günay Duygu Ateş ve Gülnihal Bilim tarafından uygulanan, ilkokul yaşına gelen çocukların eğitim ve öğretim hayatına hazır olup olmadığını ölçen Metropolitan Okul Olgunluğu Testine, Akdeniz ilçesi sınırlarında yaşayan ailelerin yoğun ilgisi devam ediyor. Uzman psikologların ücretsiz uyguladığı okul olgunluğu testi sayesinde bugüne dek ilçe genelinde 2 bin çocuk ve ebeveyne ulaşılarak görüşmeler yapıldı. Okula başlayacak çocukların özellikle eksik oldukları yönlerin tespit edilip desteklenmesi, böylelikle okul hayatlarına daha iyi bir başlangıç yapmaları açısından son derece önem taşıyan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, kültür ve sanat evleri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasında talep eden ailelere uygulanıyor.