Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metrodaki 2 kişi yer verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma uzarken, taraflardan biri diğerinin eline vurdu. Taraflardan birinin metrodan inmesiyle tartışma son bulurken, o anlar metrodaki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tayini çıkan Gönen Emniyet Müdürü Metin Kartal veda etti

Tayini çıkan Gönen Emniyet Müdürü Metin Kartal veda etti

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