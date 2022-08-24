Bursa’da metroda yer verme nedeniyle çıkan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa’da metroda yer verme nedeniyle çıkan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metrodaki 2 kişi yer verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma uzarken, taraflardan biri diğerinin eline vurdu. Taraflardan birinin metrodan inmesiyle tartışma son bulurken, o anlar metrodaki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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