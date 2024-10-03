Bursaray'da yolcular arasında çıkan kavga paniğe neden oldu. Koruya kapılan kadınlardan biri, imdat frenini çekti. Bir anne ise, bebek arabasındaki çocuğunun üzerine kapanıp kendini adeta siper etti. BURULAŞ'tan yapılan yapılan açıklamada özetle, "Toplu ulaşım araçlarında yaşanan kavgalarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır. Bu olay hukuki kayıtlara emsal dava olarak geçecektir" denildi.BURSA (İGFA) - Binlerce kişinin mağdur olymasına neden olan olay 29 Eylül’de saat 12.44’te meydana geldi.

Üniversite seferini yapan 2 numaralı BursaRay hattında 2 erkek yolcu arasındaki tartışma, kısa sürede yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü.

Diğer yolcuların da araya girmesiyle gerginlik artarken, vagondaki kadın yolcular büyük korku ve panik yaşadı.

Bebek pusetinin başında ayakta duran 2 kadın, tekme ve yumruk darbesi ihtimaline karşı, kendilerini bebeğe siper ederken, oturan kadın yolculardan birinin uyarısıyla ayaktaki kadınlardan biri acil durumlar için kullanılması gereken, ‘imdat freni’ni çekti.

Kültürpark istasyonuna gelen metro, ‘imdat freni’nin çekilmesiyle dururken, yaşananlar vagonun içindeki kameraya saniye saniye yansıdı.

BURULAŞ: "BU OLAY EMSAL DAVA OLARAK KAYITLARA GEÇECEK"

Olayın ardından metro seferinde 4 dakika aksama yaşanırken, BURULAŞ’tan yapılan açıklamada, olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ve olayın emsal dava olarak kayıtlara geçeceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz günlerde BursaRay’da yaşanan bir olayda, imdat freni çekilmesi nedeniyle işletim aksaklıkları meydana gelmiştir. Bu olay, hukuki kayıtlara emsal dava olarak geçecektir. Toplu ulaşım araçlarında gerçekleşen kavgalar, taraflar arasında sulh sağlansa dahi diğer yolcuların güvenliğini ve huzurunu tehlikeye atmaktadır.BURULAŞ olarak, toplu ulaşımda yaşanan toplumsal huzur ve sükûnu bozan her türlü olay için hukuki sürecin başlatılacağını ve kavga durumlarında gerekli işlemlerin uygulanacağını kamuoyuna duyururuz. Tüm yolcularımızdan toplu taşıma araçlarında sağduyulu davranışlar sergilemelerini rica eder, huzurlu ve güvenli bir yolculuk için hep birlikte sorumluluk almamız gerektiğini hatırlatırız.”