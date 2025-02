Dünyada ve Türkiye’de metro istasyonlarında artan intihar girişimlerini önleme konusunu değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, özellikle Singapur'daki platform ekran kapılarının bu tür vakaları tamamen ortadan kaldırıldığına dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, tren, metro istasyonlarındaki intihar girişimlerini önleme konusunu değerlendirdi.

Singapur'un yer altı metro sistemi 1987'den bu yana hiçbir intihar vakası yaşanmadığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Bunun en büyük nedeni, platform ekran kapıları sayesinde yolcuların raylara erişiminin tamamen engellenmesidir. Yolcu metroda metro platforma yanaştıktan ve kapılar açıldıktan sonra binebiliyor. Böylece metronun önüne atlayıp ezilme ya da elektrik çarpma riski sıfır.” dedi.

SİNGAPUR MODELİNE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER NELER?

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, metro istasyonlarında intihar girişimlerini önlemek için tehlike ve riski yönetime hiyerarşisi geliştirilmesinin gerektiğini belirterek, bu hiyerarşinin; tehlikeyi yok et, tehlikeyi azalt, tehlikeyi izole et, mühendislik önlemleri ile kontrol et, disipline et ve denetle olduğunu anlattı. Singapur'daki gibi platform ekran kapıları (PSD) kullanılarak raylara erişim engellenebileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, raylardan belirli bir mesafede fiziksel bariyerler veya korkuluk sistemleri kurulabileceğini, sensörlü uyarı sistemleri ile raylara yaklaşan kişileri tespit eden otomatik alarm sistemleri oluşturulabileceğini, gelen metroya otomatik uyarı gönderen sistemlerin de kurulabileceğini, metro istasyonlarında güvenlik önlemleri artırılabileceğini de kaydetti.

METRO İNTİHARLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ!

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Avusturya'da yapılan incelemelerde metro istasyonlarında yaşanan intihar vakalarının belirli ortak noktalarının olduğunun görüldüğünü dile getirerek, “İntihar edenlerin çoğunluğu 30 yaşındaydı. Uyuşturucu satışının yoğun olduğu istasyonlar daha fazla risk taşıyor. Vakalarda kişiler platformuna girdiği anda ya da ortasında atlıyorlar metronun önüne. Kalabalığın az olduğu saatlerde girişimleri artıyor. Yüksek hızlı trenlerde ezilme riskinin yanı sıra elektrik çarpma riski de var frenleme kurtarmıyor. İntihar edenler genellikle evlerine en yakın metro istasyonunda yapıyor eylemi.” şeklinde sözlerini tamamladı