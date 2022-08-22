Beylikdüzü’nde bir metrobüste kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı. Telefonda fotoğraflarını gören kadın, tacizciye tokat attı.

Beylikdüzü’nde bir metrobüste kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı. Telefonda fotoğraflarını gören kadın, tacizciye tokat attı.

Olay, bugün Beylikdüzü - Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen bir metrobüste yaşandı. İddiaya göre, kadınlarının fotoğraflarını çeken bir şahsı fark eden vatandaşlar tepki gösterdi. Şahsı yakalayan vatandaşlar, telefonuna bakmak istedi. Bu sırada telefonda fotoğraflarını gören bir kadın yolcu, tacizciye tokat attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.