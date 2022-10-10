Haftanın ilk iş günü metrobüsle işe gitmek isteyen İstanbullular, üst geçide çıkmak ve yürümek için uzun süre çaba harcadı. Yenibosna metrobüs yaya üst geçidinde sabah saatlerinde oluşan aşırı yoğunluk, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Metrobüs üst geçitte yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların üst geçitte güçlükle yürüdüğü görülürken yaşanan insan seli dikkat çekti.

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