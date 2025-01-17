SASKİ, Şehir Hastanesi ve Millet Bahçesi arasında hizmet sunacak metrobüs hattına bin 500 metre uzunluğunda yağmur suyu altyapısı inşa ediyor. Mart ayında hizmete girmesi planlanan hattın altyapı çalışmaları aralıksız ilerliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Şehir Hastanesi ve Millet Bahçesi arasında planlanan metrobüs hattının altyapısını hazırlamak için bin 500 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşasına başladı. Bu hat, özellikle yoğun yağış dönemlerinde oluşabilecek taşkın riskini ortadan kaldırarak metrobüs güzergahında güvenli bir su tahliye sistemi oluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynakları ve iş gücüyle hayata geçireceği proje ile Sakarya ülke genelinde metrobüs kullanan ikinci şehir unvanına sahip olacak. Metrobüs projesinin altyapısını güçlendirmek için yağmur suyu hattı inşa eden SASKİ, bölgedeki su tahliye kapasitesini artıracak ve taşkın riskini ortadan kaldıracak.