Bursaray’ın kataner sisteminde meydana gelen arıza sebebiyle Acemler-Şehreküstü arasında seferler otobüsle sağlanıyor.

Marmara Bölgesinde yaşanan şiddetli fırtına, Bursa’daki metro seferlerini de vurdu. Bursaray Sırameşeler istasyonunda kataner telinin zarar görmesi sonucu, Acemler-Şehreküstü arasındaki seferler durduruldu. BURULAŞ’tan yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi;

Tıp öğrencileri çadır projesiyle gönüllü sağlık hizmeti vermeye devam ediyor Tıp öğrencileri çadır projesiyle gönüllü sağlık hizmeti vermeye devam ediyor

"Yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle BursaRay Sırameşeler istasyonunda kataner telinin zarar görmesi sonucu BursaRay işletimi kısa süreli olarak durdurulmuştur. Acemler - Şehreküstü istasyonları arasında ulaşım otobüslerle sağlanacaktır."

Arızanın ise ne zaman giderileceği hakkında bilgi verilmedi.