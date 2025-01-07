Bursa’da bir metro istasyonunda omuz atma meselesi yüzünden tartışan iki kişi istasyon içerisinde tekme tokat kavgaya tutuştu. Birbirine giren şahısları belediyenin temizlik görevlisi ayırdı.

Edinilen bilgiye göre, Davutdede Metro İstasyonunda iki kişi omuz atma meselesinden önce tartıştı ardından tekme tokat birbirine girdi. İstasyon içerisinde kavga eden şahısları Yıldırım Belediyesi’nin temizlik işlerinde çalışan bir görevli ayırdı. Kavga eden şahıslar yüzünden akşam saati evlerine gidebilmek için metro bekleyen vatandaşlarda bir süre tedirgin oldu.

Yaklaşık 3 dakika boyunca süren kavgayı ayırmak için sadece bir kişinin müdahil olması ise tepkiye yol açtı