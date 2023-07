Bozüyük ilçesinde bulunan ‘Metristepe Şehitler Heykeli’ ve mezarlar bakımsızlıktan ilgi beklerken, ziyaretçiler bu duruma üzüldüklerini belirtiyor.

Her metrekaresi şehit kanları ile sulanmış ve her yeri tarih kokan Bozüyük ilçesinde; tarihimizin dönüm noktası olan İnönü Savaşları’nın anlamının ve öneminin unutulmamasını, unutturulmamasını sağlamak için yaptırılan Metristepe, İnönü ve İntikamtepe Şehitlikleri bulunuyor. Eskişehir’den bölgeye ziyarete giden Ömer Lütfi Şanlı, gözlemlerine göre yaptığı açıklamada, ‘’Metristepe Şehitliğinde; büyük bir Metristepe Heykeli ve Birinci ve İkinci İnönü Savaşları’nın anlatıldığı demir levhalara yazılmış bilgilendirme yazıları vardır. Metristepe Heykeli üzerindeki yazıların ve demir levhaların üzerindeki bilgilendirme yazılarının silinmiş ve her tarafı büyümüş otlarla kaplıdır. Kısacası Metristepe Heykeli ve Şehitliği’nin bakımsız ve sahipsiz olduğunu üzülerek gözlemledik. Kurtuluş Savaşı’nın önemli evreleri olan İnönü Savaşları’nın yaşandığı ve kahramanlık destanlarının yazıldığı Bozüyük’te; aynı Çanakkale ve Afyon-Kocatepe’dekine benzer Metristepe Milli ve Tarihi Parkı oluşturulması için yetkililerden yardım bekliyoruz. Şehitliklerimizin bakımsız ve sahipsiz kalmaması için, gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerekmektedir’’ dedi.