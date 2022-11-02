Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde restorasyonlar devam ederken, restoreye başlanmayan etap üzerine 4 gün önce çıktıkları öğrenilen 3 çocuk korku dolu anlar yaşattı. Yıkılma tehlikesi bulunan Surlarda metrelerce yükseklikte inmeye çalışan çocuklar, ölümle burun buruna geldi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi.

Diyarbakır’da, 3 çocuğun tarihi Surların üzerinde tehlikeli oyunu korku dolu anlar yaşattı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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