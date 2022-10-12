Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir apartmanın 4. katından beton zemine düşen genç kız ağır yaralandı. Genç kızın düşme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir apartmanın 4. katından beton zemine düşen genç kız ağır yaralandı. Genç kızın düşme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Terzialiler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 4. katındaki daireden M.G.K. (16) isimli genç kız beton zemine düştü. Başını yere çarpan genç kız ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kıza ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Muğla merkezdeki hastaneye sevk edilen genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Genç kızın düşme anı ise çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde genç kızın apartmandan olay yerinde bulunan şahsın hemen yanına düşme anı ve şahsın olayın heyecanı ve şoku ile başını ellerinin arasına alıp koşuşturması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.