Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli’de elektrik dağıtımı yapan SEDAŞ ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının da düşmesiyle birlikte mahalle ve köylerdeki elektrik hatlarındaki kontrol işlemlerini arttıran ekipler, elektrik direğine çıkarak mahsur kalan kediye duyarsız kalmadı. SEDAŞ ekiplerince, hidrolik platformlu sepetli araç yardımıyla kurtarılan kedi daha sonra tekrar sokağa salındı.

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