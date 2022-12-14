Diyarbakır’da kamyona çarpan otomobil, metrelerce takla atarak karşı şeride uçtuğu sırada refüje takıldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da kamyona çarpan otomobil, metrelerce takla atarak karşı şeride uçtuğu sırada refüje takıldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil önce kamyona çarptı, ardından metrelerce takla atarak karşı şeride uçtuğu sırada refüje takıldı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, aracın karşı şeride geçememesi muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.