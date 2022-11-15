Kırıkkale’de kontrolden çıkarak metrelerce sürüklenen tırın karşı şeride geçerek devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan karayolundaki araçların geçişi ise alternatif yollardan sağlandı.

Kırıkkale’de kontrolden çıkarak metrelerce sürüklenen tırın karşı şeride geçerek devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan karayolundaki araçların geçişi ise alternatif yollardan sağlandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın A. idaresindeki 06 LN 753 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde metrelerce sürüklendi. Karşı şeride geçerek şehirlerarası ulaşımın sağlandığı karayolunu trafiğe kapatan tırdaki metal levhalar ise etrafa saçıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Aydın A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlı durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ankara istikametine seyreden araçların geçişi ise alternatif yollardan sağlandı. Kazada büyük çapta maddi hasar alan tır, vinç yardımıyla yoldan kaldırılarak, otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.