Metinbilim Enstitüsü Derneği, her yıl Ekim ayında gerçekleştirdiği Karabağlar Yaylası gezisini 20 Ekim günü gerçekleştirdi. Prof. Dr. Namık Açıkgöz rehberliğinde gerçekleşen gezide 30 üniversite öğrencisi ile ‘Doğa Metnini Okumak’ başlığıyla yapılan gezide Karabağlar Yaylası gezildi ve yaylanın özellikleri, bitkileri ve özellikle Ekim ayında açan Göç Lalesi hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerle yaylanın irimleri gezildi ve irimlerin yapıları, irimlerdeki bitkiler hakkında bilgiler verildi. Birkaç yayla evi de ziyaret edilerek evlerin mimarisi hakkında bilgi alındı. Öğrenciler daha sonra Allahın Kavağı (Allan gava) hakkında bilgiler alıp buranın folklorik değeri hakkında bilgiler edindiler.

Öğrenciler bu mevsimde çıkan kırmızı alıç ve yaban eriklerinden de tattı. Öğrenciler geziyi Narlı Kahve’de Menteşe Belediyesi’nin çay ikramı ile bitirdi ve Narlı Kahve’de ip atlayıp yakar top gibi oyunlar oynadılar.

Gezi ile ilgili bilgi veren Metinbilim Enstitüsü Derneği Başkanı Doç. Dr. Ümral Deveci, “Birkaç yıldan beri, Prof. Dr. Namık Açıkgöz hocamızın rehberliğinde ‘Doğa Metnini Okumak’ başlığı altında üniversitemize gelen öğrencilerle Karabağlar Yaylası gezileri düzenliyoruz. ‘Göç lalesi’ açtığı mevsimde gerçekleştirdiğimiz bu gezilerde, gençlerin doğadaki ağaçları, çiçekleri, bitkileri ve bunların özelliklerini öğrenmelerini sağlıyoruz. Yayladaki evleri ziyaret ederek, Muğla mimarisi özelliklerini öğrenmelerini sağlıyoruz. Her gezi sonrası gençler, doğaya hiç böyle bakmadıklarını, bundan sonra nerede olursa olsun doğaya burada öğrendikleri şekilde bakacaklarını söylüyorlar. Bu tür gezilerle buraya öğrenime gelen her genç, Muğla’dan birer Muğla elçisi olarak ayrılıyorlar. Yayla turumuz için araç sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras ve Narlı Kahve’de ikramda bulunmasını sağlayan Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Gonca Köksal’a teşekkür ederiz” dedi.