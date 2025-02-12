Türk mizah ve karikatür sanatının usta isimlerinden Metin Üstündağ, "Aşk İki Kişiyle Oynanır, İyi Olan Kaybeder" isimli karikatür sergisi ile 14-20 Şubat tarihleri arasında Denizlili sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Metin Üstündağ’ın karikatürlerinin sergileneceği "Aşk İki Kişiyle Oynanır, İyi Olan Kaybeder" başlıklı sergi, 14 Şubat Cuma günü saat 17.30’da Turan Bahadır Sanat Galerisi’nde açılacak. Çarşaf ve Gırgır dergileriyle başladığı sanat hayatında Limon, Leman, Nankör, Deli, Öküz, OT ve Penguen gibi önemli mizah dergilerinin kuruluşunda yer alan Üstündağ, eserlerinde mizahı derin toplumsal gözlemlerle birleştiriyor. Sanatçının karikatürlerinin yanı sıra edebiyat ve görsel sanatlarla kurduğu bağ da sergide izleyicilere yansıtılacak. Sergi açılışı 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelirken, sanatçının eserleri aşk, insan ilişkileri ve hayatın ironisi üzerine düşündüren bir bakış açısı sunuyor. Sanatseverler sergiyi 14-20 Şubat tarihleri arasında ziyaret edebilecek.