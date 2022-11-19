Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Muş’ta KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerini hem eğlendirdi hem de hayat tecrübesini paylaştı. Şentürk, konser verdikten sonra öğrencileri sahneye çağırarak şiirler okutup şarkılar söyletti.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Muş’ta KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerini hem eğlendirdi hem de hayat tecrübesini paylaştı. Şentürk, konser verdikten sonra öğrencileri sahneye çağırarak şiirler okutup şarkılar söyletti.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün “Genç Bakış Açısı Programı” çerçevesinde Muş’taki KYK yurtlarında barınan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda öğrencilere söyleşi ve konser düzenleyen Metin Şentürk, gençleri hem eğlendirdi hem de hayat tecrübesini paylaştı. Gençlerin kendisi hakkında merak ettiği soruları yanıtlayan Şentürk, onları sahneye çağırarak şiirler okutup şarkılar söyletti.

Eğitici ve eğlendirici yönleriyle salondakilerin keyifli vakit geçirmeleri sağlanan programa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da telefon bağlantısı ile katıldı. Burada gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, “Genç arkadaşlarımı İstanbul’daki Yurt Koordinasyon Merkezimizden gönülden selamlıyorum. Metin Bey sağ olsun il il dolaşıyor, yurtlarda gençlerimizle buluşuyor. Biliyorum ki gençlerimizde konserden, bu buluşmadan gayet memnun. Sevgili gençler: Yeter ki siz mutlu olun, memnun olun, biz sizler için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gönül bağımızı, iletişimimizi, irtibatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. O yüzden telefonla da olsa bu heyecana, bu mutlu ana ben de iştirak etmek istedim. Mutluluğunuz daim olsun. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise gazetecilere yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde, KYK Yurtlarında, Gençlik Merkezlerinde ve spor salonlarındaki gençlere birçok etkinlik yaptıklarını söyledi. Bugün de Metin Şentürk’ü gençlerle buluşturduklarını kaydeden Taşdemir, “Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu beyefendinin destekleriyle, teşvikleriyle bizler bu programları gerçekleştiriyoruz. Amacımız gençlerin eğitimine, kişisel gelişimlerine, ahlaki değerlerine katkıda bulunmaktır. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmayı hedefliyoruz. Gençlerin her alanda yanındayız. Bu etkinliklerimizi artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Programa, üniversite akademik ve idari personelleri, öğrenciler, aileler ve davetliler katıldı.