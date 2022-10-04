Düzce Belediyesi tarafından çocuklar için özel hazırlanan Çocuk Üniversitesi, ünlü sanatçı Metin Şentürk’ün katılımı ile hizmete açıldı. Şentürk çocuklarla şarkı söyledi.

Düzce Belediyesi tarafından çocuklar için özel hazırlanan Çocuk Üniversitesi, ünlü sanatçı Metin Şentürk’ün katılımı ile hizmete açıldı. Şentürk çocuklarla şarkı söyledi.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Üniversitesi, ders başı yaptı. Çocukların eğlenerek öğreneceği Çocuk Üniversitesi’nin açılışına ünlü sanatçı Metin Şentürk de katılım sağladı. Çocuklarla şarkılarını seslendiren Şentürk, “Hepimizin öğretmenleri, bizleri buraya getiren öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Ben çocukların olduğu her yerdeyim. Gelecek senelerde bizleri yönetecek geleceğimiz olan çocuklarla beraberim” ifadelerini kullandı.