Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Müthiş bir ekip çalışması. Cumhuriyet’in yüzü Galatasaray. Cumhuriyet’in 100. yılında şampiyon olmayı planlıyorduk. Çok mutluyuz" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine kazanılan şampiyonluk ve gelecek hedeflerle ilgili açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğa inandıklarını söyleyen Öztürk, "Gerek Dursun başkanla, gerek Erden Timur ile bu yola çıktığımızda hem finansal projelerimizi anlattık hem de şampiyonluğu anlattık. Çünkü hep birbirini tamamlayan şeyler. Futbolu Erden Timur’a emanet ettik. Biz de Dursun başkanımla beraber finansal tarafa dağıldık. Müthiş bir ekip çalışması. Cumhuriyet’in yüzü Galatasaray. Cumhuriyet’in 100. yılında şampiyon olmayı planlıyorduk. Çok mutluyuz. Her şey harika" diye konuştu.

Hedefler hakkında da konuşan Metin Öztürk, "Avrupa’da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. En önemlisi kalan 11 ayda 1 kere daha şampiyon olmak ve finansal olarak Galatasaray’ın borçlarını sıfırlamak istiyoruz. Çünkü bunların hepsi birbirini tetikleyen şeyler" şekline konuştu.

"Okan Buruk hocaya ve oyuncularımıza teşekkür ediyoruz"

Bu sezon iki Fenerbahçe derbisinden de galip ayrıldıklarının hatırlatılması üzerine Metin Öztürk, "Biz 18 takımla yarışıyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsi renk kattı. Fenerbahçe galibiyetlerinin ayrı bir zevki var. Bazen onlar yeniyor, bazen biz yeniyoruz. Bu seneki maçta da 3-0 net skorla yendik. Okan Buruk hocaya ve oyuncularımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.