Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nu istifaya davet ederek, futbola adaletin gelmesini istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 4-3’lük skorla mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki takımın oyuncularını ve teknik direktörlerini tebrik ederek sözlerine başlayan Metin Öztürk, "En büyük tebrik, taraftarımıza. Susmayan, bıkmadan bizi desteklediler. Federasyona ve hakemlere rağmen bizi destekleyen taraftarımızı tebrik ediyorum. 30 milyon taraftarımız, bizi radyo ve televizyonda takip etti. Geçen hafta, tüm kurullarıyla beraber federasyonu istifaya davet ettik. Ne kadar haklı olduğumuzu bugün yine gördük. Sivasspor maçında verilmeyen 3 kırmızı kart vardı. Ardından federasyon başkanının bizim başkanımızı tehdit etmesi de var. Biz, savcılığa başvurduk. Başkanımız da hak mahrumiyeti aldı. Hani kulüp başkanları sevk edilmeyecekti? Hani kulüp başkanları da haklarını savunabilecekti böylece. Demek ki bu işler seçilene kadar. Kim bilir kimlere ne sözler verdiler.

"Futbolun ilahi adaletiyle 4-3 galip geldik"

Yedikleri 3. gole değinen Öztürk, "Top çizgiyi geçerse aut olur. Top çizgiyi geçti ama aut olmadı. İçeri girdi ve oynandı. Sonra rakibimiz 3. golü attı. VAR devreye girdi mi? Girmedi. O zaman VAR niye var? Futbolun ilahi adaletiyle 4-3 galip geldik. Hakemlerin talimatla hareket ettiğini düşünüyoruz. Artık bu federasyonun Galatasaray’ı engellemek için her şeyi yaptığını düşünüyoruz. Hakemlerin, Merkez Hakem Kurulu’nun ve federasyonun adaleti olmayabilir ama futbolun adaleti var. Galatasaray, alnının akıyla 3 puan aldı" ifadelerini kullandı.

"Futbola adaletin gelmesini istiyoruz"

TFF’nin vaatlerine kandıklarını vurgulayan Öztürk, "Tahkim Kurulu’ndan istifalar oldu. Normalde yedeklerin gelmesi lazım ama dışardan başka atamalar oldu. Gerçekten inanmakta zorluk çekiyoruz. Biz çıkacağız ve futbolumuzu oynayacağız. Galatasaray, Merkez Hakem Kuruluna ve federasyona rağmen 25. şampiyonluğu alıp gerçek 5. yıldızı formaya takacak. Biz bugün yine tüm federasyonu tüm kurullarıyla beraber istifaya davet ediyoruz. Futbola adaletin gelmesini istiyoruz. Bunu da kazandığımız gün söylüyoruz. Biz, sahada kalacağız, sahada konuşacağız ve sahada kazanacağız" şeklinde konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in aldığı ceza hakkında da konuşan Öztürk, "Hak mahrumiyeti cezası alan tek başkan. Ertuğrul Başkan da ceza almıştı, daha ağır sözler söylediği halde. Para cezasıydı. Demek ki artık literatüre bir intikam kültürü de giriyor. Nasıl tahkim istediği atamaları yapabiliyor tahkimde olmayan insanları. Sonra racon kültürü de gelir her şeyi bekliyoruz" dedi.

"Şampiyonluk konuşmak için çok erken"

Şampiyonluk konuşmak için çok erken olduğunun altını çizen Metin Öztürk, "Bu uzun bir maraton. Biz bugünkü skora ve bugünkü maça bakmıyoruz. Şampiyonluk konuşmak için çok erken. Diğer 18 takımın emeğine saygısızlık olur. Ama biz bu adaletsiz federasyonun bir an önce gitmesini istiyoruz. Herkes için, sadece Galatasaray için değil" şeklinde konuştu.

"Bugün auta giden bir topun VAR konusu olmaması kötü niyettir"

Yabancı VAR konusunda TFF’nin kendileri ile iletişime geçmediğini belirten Öztürk, "Şu an yabancı VAR, yabancı hakemi konuşmak çok erken. Biz şu an futbola adalet gelmesini bekliyoruz. Bugün auta giden bir topun VAR konusu olmaması, hakemin bunu VAR’a sormaması ya bir cahilliktir, ya kötü niyettir. Biz burada kötü niyet olduğuna inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Herkes için adalet istiyoruz"

Bütün takınlar için adalet istediklerini aktaran Metin Öztürk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Mehmet Büyükekşi döneminde de biz yapılan haksızlıklara isyan edip adalet istiyorduk, bugün de aynı şeyi istiyoruz. Biz şu an bu federasyonun tün kurullarıyla beraber istifa ederek tüm kulüplerin daha sezon erken önünü açmasını istiyoruz. Burada sadece şampiyon olacak takımı ilgilendirmiyor, Avrupa’ya gidecek takımlar, küme düşecek takımlar belirleniyor. Onun için herkes için adalet istiyoruz."

"Toplanırsınız, topluca gidersiniz, biz de arkanızdan beyaz mendil sallarız"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in tehdit edildiğini hatırlatan Öztürk, "Şu an inanılmaz şeyler yaşıyoruz, başkanımız tehdit edildi. Tehdit için adalete başvurdu. Biz Türk adaletine güveniyoruz. Türk adaletinin gerekeni yapacağından eminiz. Onlar da kendi adaletlerini ortaya koydular. Adaletsiz bir şekilde maça 2 saat kala Galatasaray başkanını cezalandırdılar. Galatasaray Kulübü Başkanı’nı ne bu federasyon ne de başka federasyon cezalandıramaz. Bundan evvel de başka başkanlar oldu. Toplanırsınız, topluca gidersiniz, biz de arkanızdan beyaz mendil sallarız" diyerek sözlerini noktaladı.