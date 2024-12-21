Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Eyüpspor’un, Fenerbahçe ile oynadığı maçta hakkının yendiğini belirterek, "Avrupa yoluna giderken, 2 puanı gasp edildi. Federasyon başkanımız daha objektiftir, mutlaka objektif bir açıklamada bulunur" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Kayserispor maçı öncesinde İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kayserispor ile oynayacakları maç hakkında konuşan Öztürk, "Kayseri’ye gidiyoruz sonra araya gireceğiz. Kayseri en zorlandığımız deplasmanlardan biri. Bizi müthiş bir konukseverlikle karşılıyorlar, sadece bizi değil bütün takımları. En zorlandığımız, en takıldığımız, puan kaybettiğimiz deplasmanlardan biri. Ümit ediyorum ki hakem konuşmadan, sadece futbol konuşarak Fair-Play ruhuna uygun güzel bir maç olur, kazanır, maratonumuza devam ederiz" şeklinde konuştu.

Eyüpspor - Fenerbahçe karşılaşmasını izlediğini ifade eden Metin Öztürk, "Dünkü maçı izledim. İkinci sıradaki rakibimiz olunca merak edip izledim. Çok şaşkınım. Biz hep futbolun sahada oynanmasını, futbolun adaletinden bahsediyoruz. Sanırım İrfan Can Kahveci’ydi. Caner’e öyle bir dirsek koydu ki biz herhalde hakem birazdan düdüğü çalacak, durduracak dedik. Faulden öteydi, sarı kartlıktı. Devam ettirdi, o görmedi, yan hakem görmedi. Yan hakemler FIFA kokartlıydı. Yayıncı kuruluş her zaman gibi öyle çok fazla gündeme getirmedi, gol oldu. Arkasından Eyüp’ün bir golü faul gerekçesiyle sayılmadı. Ben ofsayt zannettim. O kadar net bir gol ki baktım ofsaytta değil, faulmüş. Federasyon başkanımız, 19 takımın tamamını takip ediyor. Sadece büyük takımları takip etmiyor. İki hafta önce gördük, maçı izlemiş ve Eyüp’ün hakkını yendiğini söylüyor. Sanırım bununla ilgili federasyon başkanımızın basın açıklaması olacaktır, Eyüp’ün hakkının yenip, yenmediğine göre. Biz taraf olduğumuz için bana göre Eyüp’ün hakkı yendi ve Avrupa yoluna giderken, 2 puanı gasp edildi. Federasyon başkanımız daha objektiftir, mutlaka objektif bir açıklamada bulunur" diye konuştu.

Ligde araya girildiğini hatırlatan Öztürk, "Araya girerken de söyleyeyim. Artık şu yalıydı, yapıydı, tiyatroydu, bunlardan uzak durmak istiyorsanız biraz da tiyatro reklamı yapayım. Boğaz’da güzel bir mekan var, zannediyorum Büyükdere’de. Fuat Paşa Yalısı Tiyatrosu, izlemenizi öneririm. Fuat var içinde, yalı var, yalı olunca üstünde yapı var, paşa var, tiyatro var. İyi yıllar" ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ düşmesinden dolayı etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun diyerek, acil şifalarda bulundu.