Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hafta sonu kar yağışı uyarısında bulunduğu Kastamonu’da tüm kurumların kış mevsimi öncesinde hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için Kastamonu’ya kar yağışı uyarısında bulundu. Uyarıyla birlikte Kastamonu Valiliği koordinesinde “Kış Tedbirleri Koordinasyon Çalışmaları Toplantısı ve Kastamonu Afet Müdahale Planı Toplantısı” düzenlendi. Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Vali Meftun Dallı başkanlık yaptı. Toplantıya Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile ilgili sivil toplum kuruluşları katıldı.

Toplantıda konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, “Ticari araçların 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takmaları zorunlu. Onu buradan bir kere daha değerli hemşehrilerimize hatırlatmış olalım. Bu tarihler arasında kış lastiği takmayan araçlara ilgili kurumlarımız yakalandıklarında, denetimlerde, farkına vardıklarında ceza uygulayacaklar. Onu bir kere daha belirtelim. Hem kendi güvenlikler açısından hem de böyle bir cezaya maruz kalmamak açısından ticari araçlarına kış lastiklerini bir an önce artık taktırmalarında fayda var. Özel şahıslara, diğer ticari olmayan araç sahibi vatandaşlarımıza da bu tarihler arasında kış lastiği takmalarını özellikle hassasiyetle tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. Çünkü biliyorsunuz çok ciddi bir güvenlik açısından kolaylık sağlıyor. Soğuk havalarda özellikle dört derecenin altına düşen hava şartlarında kış lastiği çok önemli hale geliyor” dedi.

Su zenginliği açısından kar yağışı beklediklerini söyleyen Vali Dallı, “Kardan kapanan yollarımızın en hızlı şekilde, en etkin şekilde açılabilmesi için başta karayollarımız olmak üzere İl Özel İdaremiz, orman teşkilatımız yeri geldiğinde destek verecektir. Elinde yol açma çalışmasında kullanılabilecek araç olan diğer kurumlarımızın da koordine edilmesinden İl Afet Müdürlüğümüz sorumlu olacak. Bu kurumlar arasındaki koordinasyonu AFAD sağlayacak. İlçelerimizde aynı şekilde kaymakamlarımız ilgini kurumlar arasındaki koordinasyonu merkezdekilerle, ilçelerindekilerle ve belediye başkanlarımızla iş birliği içerisinde çalışarak inşallah sağlayacaklar. Bu sene güzel bir kar yağmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Vali Dallı’nın konuşmasının ardından kurumlar, kış tedbirleri için aldıkları önlemleri ve yaptıkları hazırlıkları katılımcılarla paylaştı.

Kar yağışıyla ilgili son 7 yılın değerlerini alarak değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Suat Tüfekci ise, “Son 7 yılın değerlerini aldık. Hangi aylarda kar yağışı pik seviyeye ulaşmış bunu tespit ettik. Ilgaz Dağına 2018 yılının Mart ayında 120 santimetre, 2019 yılında 166 santimetre, 2020 yılında 150 santimetre, 2021 yılında 129 santimetre, 2022 yılı yüksek kar yağışının olduğu dönemde de 170 santimetre. Bu yılda 2-2,5 metreyi bulan kar yağışları da söz konusu oldu. 2023 yılında 117 santimetre ve 2024 yılının Ocak ayında ise kayda değer bir kar yağışı olmadı. Mayıs ayında sadece don hadisesi oluştu” şeklinde konuştu.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü 151. Şube Şefi Ömer Faruk Altındal da, “Kastamonu sınırları içerisinde bin 78 kilometre daimi açık tutulan yolumuz mevcuttur. 213 kilometrede imkan bulundukça açık tutulan yol olmak üzere kurumumuz sorumluluğunda toplam bin 291 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. Bu güzergahlarda aktif olarak kar mücadelesi yapmaktayız. Kastamonu il sınırları içerisinde 230 personel ve 61 kamyon bulunuyor. Kamyonlarımız, solüsyon, tuz, ön ve yan bıçaklı olmak üzere tam ekipmanlı şekildedir. 30 greyder, 18 adet yükleyici ve 3 adet kar rotatifi kar mücadelesinde rol almaktadır. Kış şartlarında kullanılmak üzere kurumumuz 12 bin ton tuz, 20 bin metreküp yaklaşık 36 bin ton tuza karışımı, 200 tonluk solüsyon saklanmış, hazır olarak depolarımızda bulunmaktadır. Araçlarımızda ilgili noktalarda hazır bekletilmektedir” ifadelerini kullandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Şube Müdürlüğü Komiser Hüseyin Karakaya ise, “1 Aralık 2024 ve 1 Nisan 2025 tarihleri arasında kış lastiği takma zorunluluğu uygulanacaktır. Kurumumuz olarak araç, ekipman ve personel olarak hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Bununla birlikte şehir içi ve şehir dışı sorumluluk alanlarımızda elverişsiz hava şartlarının neden olacağı olumsuz halde trafiğe açık bulundurulacaktır. Sürücülerin güvenli bir şekilde seyretmelerini sağlamak amacıyla trafik ekipleri sürekli seyir halinde olacaktır. Kar yağışı ve buzlanmanın neden olacağı sorunları ortadan kaldırmak için bazı tedbirler alacağız. Olumsuz hava şartlarında yol kullanıcılarının daha güvenli yolculuk yapabilmeleri için yol denetimlerine ağırlık verilecektir. Kış lastiği, zincir, çeki halatı gibi malzemelerle yolculuk yapmaları sağlanacaktır. Şehirlerarası otobüs terminalinde de otobüslerin kış lastiği denetimlerine ağırlık verilecek. Mevsim şartlarına uygun lastik kullanan otobüslerin çıkışlarına izin verilmeyecek. Ayrıca diğer güzergahlarda da ekiplerimiz denetimlerini sürdüreceklerdir. Emniyet şeridinin kapatılmaması, buralara park edilen araçlara izin verilmeyecek, emniyet şeridini açık tutacağız. Kış lastiği bulunmayanlara trafik kanununun 65. Maddesi gereğince bu yılın sonuna kadar 4 bin 69 lira ceza uygulanacaktır. Ceza miktarı, yılbaşından sonra değişim gösterebilir, değişim gösterirken akabinde Nisan ayına kadar bu cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca kış lastiği takmayan araçlara olumsuz hava şartlarında kesinlikle seyahat etmelerine izin verilmeyecek” dedi.

Konuşmaların ardından kır tedbirleri için alınan kararlar okundu.