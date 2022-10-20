Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, zirai don konusunda uyarılarda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, zirai don konusunda uyarılarda bulunuldu.
Açıklama şu şekilde:
"Cuma ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde; Kayseri il genelinde hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğraşan üreticilerimizin ve ilgililerin
dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
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