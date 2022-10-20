Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, zirai don konusunda uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, zirai don konusunda uyarılarda bulunuldu.

Açıklama şu şekilde:

"Cuma ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde; Kayseri il genelinde hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğraşan üreticilerimizin ve ilgililerin

dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.