Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için yoğun kar ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde yüksek kesimlerde ve akşam saatlerinden sonra havanın soğumasıyla birlikte Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı(yer yer yoğun kar ) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde rüzgarın Malatya ve Tunceli çevrelerinde kuzeyli; Elazığ, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinde ise güney ve güney doğulu yönlerden orta ve kuvvetli, yağış anında fırtınamsı rüzgar(50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.