Parçalı ve çok bulutlu olacak ülke genelindeki meteorolojik rapora göre; Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile 14 ilin çevresi, Ankara'nın güneyi, Konya'nın kuzeyi, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Elazığ'ın batı kesimleri yağışlı geçmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'de ise kuvvetli yağışlar var.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılının son hafta başı olan 30 Aralık 2024 Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı günlük hava tahmin raporuna göre; Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Konya'nın kuzeyi, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Elazığ'ın batı kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Denizli, Amasya, Tokat, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin edilirken, yağışların Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı ön görüldü.

Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarındaki çığ tehlikesine yönelik olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmazken, ayrıca Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenen fırtınanın ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların da tedbirli olunması gerektiği bildirildi.