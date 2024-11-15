Meteoroloji'nin yayınladığı hava tahmin raporuna göre, yurdumuz kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Kasım Cuma gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdumuz kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer blgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzar genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel ve su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.