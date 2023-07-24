Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum için bugün yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi, “24.07.2023 Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra Erzurum’un kuzeydoğu kesimlerinde ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”