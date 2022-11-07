Açıklamada, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği ifade edilerek sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Tunceli Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat:17.00 ile 23.00 saatleri arasında merkez ve 7 ilçede yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Tunceli Meteoroloji İl Müdürlüğü, il merkezi ve 7 ilçe için yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Tunceli 10 ayda 2 milyon turist ağırladı

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