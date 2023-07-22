Meteoroloji, Tunceli için sıcak hava uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi, Tunceli için 24 Temmuz için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Merkez, geçtiğimiz çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ile 5 derece üzerine çıktığını belirterek, Tunceli’de 23 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 39 dereceyi bulacağını kaydetti. Tahmin ve Uyarı Merkezi, sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.