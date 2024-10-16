Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Erzurum ve çevresi için soğuk uyarısı yaptı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 17 Ekim Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte, yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz ettiği belirtilerek, “Önümüzdeki hafta başına kadar bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor. Erzurum:7/-5 Erzincan:12/0 Ardahan:5/-5 Bayburt:9/-2” denildi.