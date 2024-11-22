Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa’ya “sarı” kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada yarın sabah saat 06.00’dan itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Yağışın akşam 19.00’a kadar etkili olması beklenirken sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.