Ordu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan ve 40 yılda bir görülen ‘meteorolojik izoterm’ nedeniyle hava sıcaklıklarının yüksek kesimlerde sıfırın alında 24 derecelere kadar düşeceğini belirtilerek, bazı noktalarda ulaşımın tamamen yasaklandığını, zincirsiz araçların geçişine ise izin verilmeyeceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle meteorolojik veriler anlık olarak takip edilmekte ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin Ordu Valiliği koordinasyonunda ilgili kurumlarca alındığına dikkat çekildi. İlde etkili olan kar yağışının 24 Şubat günü öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, bununla birlikte gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

"40 yılda bir görülen meteorolojik izoterm: Sıcaklıklar -24 dereceye kadar düşecek"

Açıklamada, meteorolojiden yapılan önemli bir uyarıya göre 21 Şubat 2025 Cuma (bugün) akşam saatlerinden itibaren bölgede 40 yılda bir görülen meteorolojik izoterm nedeniyle hava sıcaklığının ciddi oranda düşeceği aktarılarak, "İlimizin sahil kesiminde -7, tüneller bölgesinde -13, yüksek kesimlerde ise -24 dereceyi bulacağı, hava sıcaklığının eksi derecelere inmesiyle aşırı don ve buzlanma meydana geleceği belirtilmiştir. Bölgemiz için olağan üstü olan bu meteorolojik veriler doğrultusunda, Ordu Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Vali Muammer Erol’un başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapılmış ve kar yağışının, aşırı don ve buzlanmanın vatandaşlarımızın hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek için bir dizi kararlar alınmıştır" denildi.

"Bazı noktalarda ulaşım tamamen trafiğe kapatıldı"

Özellikle ulaşımda ciddi kararların alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu akşam saatlerinden itibaren, 22 Şubat sabah saat 09.00’a kadar ilimiz genelinde: zincirsiz araçların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Bu konuda güvenlik ve trafik ekipleri gerekli önlemleri alacaktır. İlimiz Çambaşı Yaylası yolu, Mesudiye-Topçam yolu, Ünye-Akkuş-Niksar yolu ile Boztepe mesire alanına ulaşımı sağlayan yol, 21 Şubat 2025 saat 19.00’dan 22 Şubat Cumartesi günü sabah saat 10.00’a kadar gidiş ve dönüş olarak trafiğe kapatılacaktır. Bu konuda güvenlik ve trafik ekipleri gerekli önlemleri alacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı"

Buzlanma ve don olaylarına karşı tüm kamu kurum ve kuruluşlarının tedbirlerini aldığı, can ve mal kayıplarını önlemek adına gerekli duyurular yapılarak vatandaşların uyarılacağı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun kar yağışı devam ettiği süreçte karayolunda denetimler artırılarak, zincirsiz araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir. İlimiz genelinde; motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışları, 22-23 Şubat tarihlerinde tedbiren yasaklanmıştır. Kar yağışının etkili olduğu ve ulaşımın aksaması halinde, yolda mahsur kalan vatandaşlarımızın iaşe ihtiyaçları (sıcak çorba, su) Türk Kızılay tarafından karşılanmak üzere gerekli hazırlıklar yapılacaktır. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizce başta sağlık tesisleri, kritik öneme haiz tesisler olmak üzere şehir içi yollardaki ulaşımı sağlamak üzere gerekli yol açma ve tuzlama çalışmaları kesintisiz olarak devam edecektir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza; kötü hava şartları nedeniyle karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce gerekli uyarı ve bilgilendirme yapılacaktır. Ordu Valiliği olarak süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmemiz için vatandaşlarımızdan da aşağıdaki hususlarda azami hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz."