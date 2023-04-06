Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda Muğla’da akşam saatlerinde itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Muğla MÜSİAD’dan İsrail’e kınama Muğla MÜSİAD’dan İsrail’e kınama

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 6 Nisan (Bugün) günü akşam saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.