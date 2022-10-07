Muğla’da öğlen saatlerinde başlaması beklenen yağış ihtimali ile ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışların Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla’da öğlen saatlerinde başlaması beklenen yağış ihtimali ile ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışların Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.” Yapılan son değerlendirmelere göre sağanak yağışların Muğla ve çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Seydikemer, Fethiye. Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağış sebebi ile Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.