Mersin Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Mersin'in bin 250 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği, bu sebepten dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile Mersinlileri kar yağışına karşı uyardı. Yapılan açıklamada, "Mersin'in bin 250 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar yağışları beklenmektedir. Kar yağışlarının çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.