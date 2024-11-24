Meteoroloji, Bingöl için kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Bingöl çevresinde beklenen karla karışık yağmur ve yoğun kar(20 cm ve üzeri) yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olması beklenmektedir. Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ile sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.